Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
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Детали трагедии
Ребенок упал в обморок во время урока физкультуры в лицее №33 Полтавского городского совета.
Медработник и учитель физкультуры пытались спасти школьницу. Они начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую.
Девушку госпитализировали. Однако действия медиков не помогли.
Смерть школьника в Запорожской области
- В августе 2021 года украинцев поразила смерть 12-летнего Тимофея. Ему стало плохо во время отдыха в лагере в Херсонской области.
- Директор учреждения рассказал, что вожатая отвела Тимофея в медпункт. Там у мальчика начались проблемы с памятью, он потерял сознание.
- Мальчика госпитализировали. Несколько дней Тимофей провел под аппаратом ИВЛ.
- У ребенка останавливалось сердце. Однако тогда медики смогли вернуть мальчика к жизни.
- За историей Тимофея следили тысячи украинцев.
- К сожалению, чуда не произошло. Мальчик умер 26 августа в больнице в Запорожье.