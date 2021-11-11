Школьница с Ровненщины систематически травила ученицу 6 класса: как наказали ее родителей

Суд на Ровненщине оштрафовал отца ученицы боремельской школы за систематическую травлю шестиклассницы, которая была ее соседкой. Старшая девушка систематически оказывала физическое и психологическое давление на 11-летнюю ученицу.

Как школьница травила шестиклассницу

Суд доказал, что школьница неоднократно толкала и обзывала в школе ученицу 6 класса этой же школы. Известно, что 4 октября во время перерыва девочка ударила соседку по лицу и сняла это на видео, которое разместила в инстаграме.

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Ее отец Александр рассказал в суде, что когда увидел видео и узнал о поведении дочери, провел с ней беседу, а видео заставил удалить.

Какое наказание получили родители ученицы? Отец буллерши заверил, что впредь будет уделять больше внимания воспитанию дочери, чтобы она больше никогда так не делала. Судья признала его виновным в буллинге и оштрафовала на 850 гривен.

Отметим, что в случае доказательства факта буллинга в учебном заведении виновник может получить наказание в виде штрафа до 3400 гривен или общественных работ.

Другие случаи буллинга в школе