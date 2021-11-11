Как школьница травила шестиклассницу
Суд доказал, что школьница неоднократно толкала и обзывала в школе ученицу 6 класса этой же школы. Известно, что 4 октября во время перерыва девочка ударила соседку по лицу и сняла это на видео, которое разместила в инстаграме.
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Ее отец Александр рассказал в суде, что когда увидел видео и узнал о поведении дочери, провел с ней беседу, а видео заставил удалить.
Какое наказание получили родители ученицы? Отец буллерши заверил, что впредь будет уделять больше внимания воспитанию дочери, чтобы она больше никогда так не делала. Судья признала его виновным в буллинге и оштрафовала на 850 гривен.
Отметим, что в случае доказательства факта буллинга в учебном заведении виновник может получить наказание в виде штрафа до 3400 гривен или общественных работ.
Другие случаи буллинга в школе
- В Херсоне ученик девятого класса издевался и совершал психологическое насилие над другими школьниками. Обуздать его пытались родители и учителя, но это не помогало, поэтому педагоги обратились в полицию. Детали инцидента – читайте в статье.
- В Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносил в школу нож, газовый баллончик, запугивал учителей и детей. Он уже четыре года издевается над другими детьми.
- В Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Теперь родители буллера должны заплатить штраф и судебный сбор.
- В Каховке Херсонской области за избиение десятиклассника перед судом предстанет ученик 7 класса, которому на самом деле 17 лет. Парень ударил старшеклассника на перемене в грудь так, что тот какое-то время не мог дышать.
- Директор школы, которая называла ученика бараном, оскорбляла и хотела закрыть в клетке, суд Запорожья признал виновной в буллинге. Однако ее просто оштрафовали на 850 гривен, а сельский совет заявил, что директор соответствует занимаемой должности.