Школьница училась в гимназии №47 в Запорожье. Из предсмертной записки стало известно, что она уже несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, но ей это не удавалось. На этот раз она надеялась, что ей не помешают и не спасут.

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По словам девушки, ее систематически оскорбляли две учительницы. Она даже назвала их имена.

Для меня уже все кончено, но надеюсь, что Аллу Борисовну накажут за постоянные оскорбления нашего класса и Людмилу Васильевну, из-за которой у меня 2 раза была истерика. И, в принципе, хочу чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу. Мне все равно, меня уже больше нет. У***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь,

– написала девушка.

Также школьница рассказала, что постоянно подвергалась буллингу со стороны одноклассников, в частности терпела от них разные оскорбления и унижения.

По словам девушки, она единственная призналась в буллинге, но весь класс перевел это в шутку и на это "забили". "Но какая уже разница?", – такими были последние слова девушки.



Предсмертная записка школьницы из Запорожья / Фото Press-Center

И только один человек в классе относился к ней хорошо – одноклассница Маша. В записке девушка поблагодарила ее за это и сказала, что станет для нее ангелом, который будет ее охранять.

Добавим, что в Нацполиция Запорожской области уже проверяет факты, изложенные в предсмертной записке девушки.

К слову, ученик 11 класса из Днепропетровской области опасался, что не сдаст ВНО из-за отставания в учебе. Поэтому он пытался покончить жизнь самоубийством.