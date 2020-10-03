Ежегодно в Украине проходит международный конкурс украинского языка имени Петра Яцика. В 2020 году 1 место удалось занять 9-класснице из Донетчины Анне Рищенко.

Школьница Анна Рищенко учится в украинской гимназии Краматорска. Журналистам 24 канала рассказала, что задания на конкурсе требуют вспомнить очень много материала.

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Родной язык Ани Рищенко с детства привили родители. В начале российско-украинской войны, когда пророссийские боевики оккупировали родной Донецк, семья была вынуждена спасаться – переехала на подконтрольную Украине территорию. На новом месте в Краматорске Анна и поступила в гимназию. Здесь совершенствовала украинский язык и литературу.

"Сначала у меня было 1 место по школе, потом 1 место по городу, и потом 1 место по области", – вспомнила школьница Краматорской украинской гимназии.

Анна Рищенко / Фото 24 канала

Тогда решила не останавливаться и подала заявку на участие в международном конкурсе украинского языка. Одним из его самых сложных задач, рассказывает Анна, было выбрать слово, которое не является однокоренным, и объяснить его значение.

Победа в конкурсе – это результат ежедневной работы – обучение в гимназии и дома. Вне класса, девочка учит язык по 4 часа. Помогает преподавательница – Ирина Савчук. В гимназии она создала кружок украинского языка, где ученики совершенствуют свои знания по языкознанию. Ирина Савчук вовсю мотивирует и поддерживает своих учеников. Так, теперь вознаграждением для нее – победа на конкурсе именно ее ученицы.

Учительница украинского языка Ирина Савчук / Фото 24 канала

"Я, как учитель, горжусь, что мы из Донбасса сумели занять 1 место, ведь это не так просто", – пояснила Ирина Савчук.