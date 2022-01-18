Школьницу наградили дипломами за высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал.

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По каким предметам Анна Чижик получила первое место:

украинский язык,

украинская литература,

зарубежная литература,

английский язык,

немецкий язык,

математика,

история Украины,

Всемирная история,

география,

биология.



Анна Чижик победила на олимпиадах по 10 предметам

Всего в городе муниципальными стипендиями наградили 15 учеников – победителей олимпиад и международных конкурсов. Городской голова Анатолий Бондаренко вручил им соответствующие свидетельства.

Текст публикации Департамента образования и гуманитарной политики Черкасс:

Черкасская гимназистка победила сразу по 10 предметам Всеукраинской олимпиады. Ученица 6-А класса Девятой Гимназии Анна Чижик приняла участие во Всеукраинской олимпиаде «Всеосвіта зима 2021-2022», целью которой является активизировать познавательную деятельность и учебную мотивацию, обобщить приобретенные теоретические знания и закрепить пройденный материал.

Юная черкасская гимназистка получила первое место по 10-ти направлениям и стала победительницей олимпиады по: украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, Всемирной истории, географии и биологии.

Девушку наградили дипломами за высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал.