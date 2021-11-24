Инцидент произошел в деревне Девочки Черняховской общины. Сообщение о возможном употреблении учениками гимназии бытового химического вещества в полицию поступило от медиков.

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По данным полиции, около полудня один из учеников гимназии принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.

Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Поэтому в учебное заведение вызвали скорую помощь.

В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 9 – 11 лет.

К слову, в Херсонской области ученица 8 класса школы в Скадовском районе стала жертвой кибербуллинга от одноклассников. Подростки создали ее фейковую страницу в инстаграме и издевались над девушкой. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации полиции Житомирской области​:

Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности:

24 ноября в полицию поступило сообщение от медиков о возможном употреблении учениками гимназии в с. Девочки Черняховской общины бытового химического вещества.

Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия.

Следовательно, в учебное заведение вызвали медицинскую помощь. В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010 – 2012 годов рождения. Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.