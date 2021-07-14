В школе Запорожья между директором и родителями возник скандал из-за ковра: что произошло

В школе Запорожья произошел конфликт между директором и родителями, которые решили продать ковер из класса. Скандал дошел даже до полиции. Что произошло – читайте в статье.

Председатель Общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева рассказала об инциденте, который произошел в школе № 91 в Запорожье. Из-за конфликта директор написала заявление в полицию по поводу кражи школьного имущества.

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С чего все началось

Несколько лет назад родители первоклассников собрали деньги и купили новый ковер в класс. Но через полгода Госпродпотребслужба забраковала ковер и его спрятали в шкаф.

Там он и хранился три с половиной года. А по окончании учениками 4 класса родители решили забрать ковер.

Ковер, который так был нужен и который родители приобрели для своих детей, оказался ненужным и вообще не подходящим через полгода после покупки. Поэтому он переместился в шкаф, где и простоял до конца четвертого класса,

– отметила Зверева.

Что решили сделать родители

Поэтому родители решили продать ковер и эти деньги сохранить на нужды школьников.

"Деньги от продажи ковра находятся у родителей на нужды детей в новом учебном году, ведь никто не сомневается, что они будут", – добавила она.



Скриншот из группы родителей в вайбере

Директор подала заявление в полицию

В то же время директор школы подала в полицию заявление о краже ковра. Поэтому, одной из мам пришлось писать объяснения о том, что это за ковер и откуда он взялся.



Скриншот из группы родителей в вайбере

Что говорят в соцсетях

В комментариях пользователи отметили, что директор поступила неправильно. Ведь ковер покупали сами родители и они имеют право его продать.

"Откровенно говоря я очень сильно смущен степенью потери моральных границ у тех, кто учит наших детей. (Может не точно высказал мысль, но по-нецензурному я вложился бы в 2 слова)".

"Директор просто мега дурочка".

"Еще одни схемы мошенничества основаны на манипуляции чувством ответственности родителей перед своими детьми!"

"Что в школах, что в садике одно и тоже, только поборы со словами "это все для ваших детей".

А юрист Роман Корсун подчеркнул, чтобы родители не покупали для школы ничего из того, что с них требуют. “Если же решили нарушить закон, то будьте готовы, что вашими "добрыми намерениями" заинтересуется или Госпродпотребслужба, или полиция”, – подытожил он.

К слову, в киевской школе №58 учительница избила ученика с особыми образовательными потребностями. В Офисе омбудсмена сообщили, что педагога уже уволили.