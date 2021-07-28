В последнее время во многих школах родители жалуются на так называемые "благотворительные фонды", в которые нужно вносить средства то на подарок учителю, то на дополнительное питание, то на ремонты и тому подобное.

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Так, опрос от "Освитории" показал, что почти 37% родителей сталкивались с вымогательством средств в школах. Но есть и те, кто добровольно сдает деньги на шторы, лампы, ремонт гардероба или кабинетов, потому что им "для своего ребенка не жалко".

А если инициативные председатели родительских комитетов сталкиваются с отказом других родителей сдать средства – то их стыдят в общих чатах.

Поэтому юрист Новопечерской школы Евгения Кузнецова предоставила инструкцию, что делать родителям с поборами в школах и как отказать на законных пиставах.

Ситуация: просят сдать деньги в "благотворительный фонд"

В некоторых государственных школах до сих пор действуют "благотворительные фонды". И часто родителей просят оплачивать важные услуги – например, за питание в группе продленного дня.

Насколько законна деятельность "благотворительных фондов" в школах? По словам юристки, родители должны помнить, что по закону государство обеспечивает получение бесплатного дошкольного, полного общего среднего, профессионального образования в соответствии со стандартами.

Также государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными), пособиями всех учеников и учителей. Поэтому, закон не предусматривает наличия благотворительных фондов при школах.



Школы не имеют права требовать деньги от родителей учеников / Фото konkurent.ua

Могут ли родители вносить легитимные благотворительные взносы? Да, но родители могут их вносить исключительно в специально организованные благотворительные фонды. Деятельность таких фондов регламентируется законом.

Но школа по закону не может быть учредителем такого фонда. А потому не может контролировать его работу или нести за нее ответственность. Зато учебные заведения, которые получают публичные средства, а также их учредители обязаны обнародовать на своих сайтах смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех средств.

По словам юристки, если родителей просят сдать средства в благотворительный фонд на питание в группе продленного дня то можно смело отказываться, ведь это незаконно.

Оплата за питание во время продленного дня не может быть отнесена к благотворительным взносам. Для оплаты такого питания должен быть создан специальный счет, а не благотворительные взносы родителей. Для решения этого вопроса необходимо обращаться в районное управление образования,

– заявила Евгения Кузнецова.

Итог: благотворительные фонды при школах являются незаконной деятельностью. Для этого школа должна создать специальный счет в районном управлении образования.

Ситуация: просят сдать деньги на учебники

Повторяем, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками и пособиями учеников и учителей. Это положение подтверждает решение Конституционного Суда.

Кроме того, недавно был случай, когда учительница сказала ученикам зарегистрироваться на платном сайте для дистанционного обучения.

Юрист отметила, что если платформа предусмотрена учебной программой школы, то эта платформа должна выплачиваться государством, а не родителями. Ведь, согласно закону об образовании, государство обеспечивает бесплатность образования.

Ситуация: просят сдать деньги на ремонт

Такие ситуации встречаются чаще всего – родителей добровольно-принудительно просят помочь школе или классу.

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Но только местная власть отвечает за надлежащие условия в школах, оборудование и ремонты. Любые работы должен проводить собственник (территориальные общины в городах, областях). Поэтому, в школе не могут требовать от родителей каких взносов на ремонт.

Ситуация: просят сдать деньги на подарки или праздник

Иногда в классе собирают деньги на подарок классной руководительнице или на празднование для детей на Новый год. Юрист отметила, что платить или не платить на "подарки" в школе – это добровольное личное дело родителей.

Но если средства требуют в принудительном порядке – это уже дело Уголовного кодекса Украины.

Как бороться с поборами в школах

В случаях жесткого давления родители могут процитировать закон:

"Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица... наказывается:

штрафом от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан,

или арестом на срок от 3 до 6 месяцев,

или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет,

или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Поэтому, если на вас оказывают давление, вы можете смело обращаться в органы прокуратуры или полиции.

Евгения Кузнецова добавила, что школам и родительским комитетам фактически запрещено собирать наличные. Ведь, по закону, школа обязана ежегодно отчитываться о финансовых поступлениях и расходах, а отчитаться за наличные невозможно.

Итак, должен быть пересчет денег на спецсчет школы или как крайний случай – на счет благотворительной или общественной организации, если такая официально действует при школе.