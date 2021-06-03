В школе Тернополя 10-летний ученик потерял сознание от удара двери: у него серьезные травмы

В Тернополе на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик. Ученика ударили двери, он получил серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в больницу.

Генеральный директор Центра ЭМП Тернопольской области Михаил Джус рассказал, что инцидент произошел 2 июня на улице Школьной.

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Школьная медсестра объяснила, что мальчика ударили входные двери, он потерял сознание. Медики, которых вызвали в школу, забрали ребенка в больницу.

Ученика с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма носа после оказанной медицинской помощи госпитализировали в областную детскую больницу,

– сообщил Михаил Джус.

К слову, на Стрыйщине во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик 6 класса одной из львовских школ. Он подошел слишком близко к водопаду, но он поскользнулся и упал в воду. Медики не смогли спасти ребенка.