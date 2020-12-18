В школе на Сумщине установили "новогоднюю" стремянку
В школе в Конотопе к Новому году вместо елки дети украсили строительную лестницу. Необычный символ зимних праздников установили в школьном холле.
Железные ступеньки украсили елочными игрушками. Об этом сообщают "Сумські дебати".
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Ножки лестницы обмотали праздничной гирляндой, а на верхушку установили рождественский венок.
Кроме того, помещение школы дети украсили разнообразной праздничной атрибутикой. В частности, фигурками снеговиков и оленей. Изюминкой декора стали белые и красные цветы.
Не обошлось и без традиционных новогодних "конфет" – их изготовили из цветной фольги.
Пока неизвестно, была ли новогодняя стремянка инициативой детей, или такую идею подал кто-то из взрослых.
Фото вызвало восторг в сети. Некоторые люди пишут, что с удовольствием используют такую идею для оформления собственных домов.
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