Как в школе создать инклюзивный класс: пошаговая инструкция для директоров

На сегодня инклюзивное обучение в Украине организовано в более 40% школ, работает более 18 тысяч инклюзивных классов. Поэтому Государственная служба качества образования разработала алгоритм для директоров, который поможет создать инклюзивный класс.

Условием создания инклюзивной среды в школе являются ученики, которым нужна поддержка, а также подготовленный персонал. И не менее важным условием является наличие достаточного финансирования и материально-технической базы.

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Организация инклюзии в школе должна быть представлена в стратегии развития учреждения, а также в более тактических документах – образовательной программе и годовом плане работы школы.

Как создать инклюзивный класс в школе: инструкция

Изучить документы детей с ООП, которые хотят учиться в школе

Обычно родители заранее (за полгода – год) определяются со школой и сообщают об этом. В таком случае руководство заведения может вовремя проконсультировать родителей относительно сбора и подачи документов.

Также за это время директор может подготовить или адаптировать среду школы к обучению ребенка с особыми образовательными потребностями.



Инклюзивное обучение в школе

Оценить возможности заведения для организации обучения ребенка с ООП

Дети с ООП нуждаются во время обучения в дополнительной или временной поддержке со стороны ассистента учителя и ассистента ученика. Также нуждаются в поддержке педагоги.

Кроме того, во время оценки возможностей заведения следует учитывать наличие соответствующих специалистов, а также материально-техническое обеспечение школы и наличие безбарьерного доступа к территории и помещений учреждения.

На этом этапе важно учесть возможности создания в учреждении условий для обучения детей с ООП с учетом особенностей развития (наличие свободных помещений для создания кабинетов психолога, дефектолога, логопеда, ресурсной комнаты и тому подобное).

Согласовать с управлением образования организацию обучения в инклюзивном классе

Дети с ООП могут нуждаться в помощи ассистента учителя во время обучения. В таком случае директор должен обратиться в местный орган управления образованием с письменным представлением о введении должности ассистента учителя и его нагрузки.



Организация инклюзивного обучения / Инфографика ДСЯО

Создать соответствующие приказы

Этот шаг предусматривает подготовку и подписание приказов в школе на основе приказа органа управления образованием, а также заключение соглашений о сотрудничестве с другими учебными заведениями. Это могут быть специальные учебные заведения, учебно-реабилитационные центры, ресурсные центры и тому подобное.

Создать команду психолого-педагогического сопровождения

Команда психолого-педагогического сопровождения – это группа специалистов индивидуального сопровождения ребенка с ООП, в которую входят как работники школы (администрация, педагоги, ассистент учителя, психолог и тому подобное), так и родители ребенка и привлеченные специалисты.

Так, команда сопровождения должна разработать индивидуальную программу развития ребенка, обеспечить ее реализацию и исследовать результаты.

Распределить обязанности между членами команды, ознакомление с инструкцией

Этот шаг предусматривает разработку и оформление должностных обязанностей для всех педагогов, вовлеченных в инклюзивное обучение. Здесь важно помнить о распределении обязанностей и зон ответственности и наладить сотрудничество между педагогами и ассистентом.

Отмечается, что учителя не должны ставить перед своими ассистентами задач, которые являются прерогативой учителя. В частности, планировать учебно-воспитательный процесс или оценивать учебные задания учащихся и тому подобное.



Учитель с ассистентом в классе / Фото НУШ

Вместо этого учитель может предложить ассистенту учителя провести подбор учебных заданий, которые ученик мог бы выполнить, проверять упражнения и тесты, сделать ксерокопии раздаточных материалов и тому подобное.

Составить индивидуальную программу развития

Каждый год для каждого ребенка с ООП разрабатывают индивидуальную программу развития. Залогом качественной программы развития является использование информации по комплексной оценке ребенка, предоставленной ИРЦ, а также сбор объективной информации о ребенке.

Составить индивидуальный учебный план и учебную программу

Обучение в классе детей с ООП не предусматривает изменение образовательной программы или учебных планов.

Но, когда индивидуальные особенности ребенка с ООП в этом нуждаются, команда сопровождения должна адаптировать или модифицировать учебную программу и разрабатывает индивидуальный учебный план для ребенка.

Адаптировать образовательную среду к потребностям ребенка

Важным условием обеспечения образовательного процесса является доступность, безбарьерность и безопасность. В частности, надо обеспечить условия для беспрепятственного доступа ребенка к помещениям школы и оборудовать ресурсную комнату.

Основная задача в этом направлении – организовать для ребенка с ООП понятную и четко определенную среду, в которой он может чувствовать себя защищенным и работать в своем режиме и в соответствии со своими способностями.

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Оценивать учебные достижения учащихся по ООП

Оценка результатов обучения детей с ООП происходит по критериям, определенным в образовательной программе или адаптированной учебной программе. Также критерии оценивания ребенка устанавливаются в индивидуальной программе развития.

Отмечается, что достижения ребенка следует пересматривать минимум трижды в год – в сентябре, когда формируется ИПР, а затем после первого и второго семестров.

Мониторить качество инклюзивного обучения

Администрация школы должна постоянно мониторить выполнение индивидуальных программ развития детей с ООП, просматривать их и следить за качеством инклюзивного обучения.

К слову, правительство утвердило изменения в постановление об организации деятельности инклюзивных групп в садиках. В частности, ввели уровни поддержки детей, а также требуется иметь ресурсную комнату в учреждении дошкольного образования. Детали – читайте в статье.