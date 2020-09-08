В Полтаве ученика 8-го класса затравили из-за того, что он якобы имел коронавирус, хотя на самом деле у ребенка просто аллергия на маски. Родители возмущены. ведь директор не пускает ребенка в школу.

В мальчика образовалась аллергия на маски

Инцидент произошел в гимназии №33, рассказала мать ученика Ольга Коваленко на странице "Родители SOS" в фейсбуке.

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Женщина сообщила, что с 1 сентября мальчик ходил в школу в маске и пользовался антисептиками, как и должны делать все дети. Однако из-за этого у ребенка началась аллергия.

По словам мамы, мальчик из-за аллергии может потерять сознание и задыхаться. Он испытывает недостаток кислорода. "Он с трудом терпел и переносил все это. В результате однажды он не пришел из школы домой, упал на дороге", – сказала женщина.

Поэтому мама после этого оставила сына на несколько дней дома, но в понедельник, 7 сентября, мальчик снова пошел в школу, где начал задыхаться в маске. Ученика отвели в медпункт и поставили диагноз коронавирус, хотя оснований для этого не было.

Ученика начали травить

После этого в школе, по словам мамы, начали настраивать детей против ее сына. "Завуч школы сказал, чтобы все отошли от него, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказали ему дословно: "Иди уже отсюда", – рассказала мать.

И хотя у ребенка даже не было температуры, в школу на следующий день его не допустили. Ему запретила зайти в заведение директор Кикоть Наталья Витальевна, которая сказала, что ее ничего не интересует, и чтобы ребенок шел домой.

Из-за этого мальчик вернулся домой опять со слезами и признался, что боится, что теперь с ним никто не будет разговаривать. "Психика сына на грани", – добавила автор поста.

К слову, по новым правилам Минздрава, учеников пускают в школу после измерения температуры. Больше о рекомендациях – читайте здесь.