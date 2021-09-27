В школе на Полтавщине затравили маму ученика, которая не пришла на родительское собрание
Источник:ТСН
В школе Полтавской области мама одного из учеников не смогла прийти на родительское собрание. Поэтому она попросила учительницу рассказать о том, что там обсуждали. При этом ответа женщина не получила, а другие родители начали ее травить.
Три первых года Даниил проучился в одной школе, а в этом году начал учебный год в новой, которая ближе к дому. И хоть учебный год только начался, женщина уже столкнулась с конфликтами.
К теме Без курток в холод: в Одессе учеников 6 класса вместо уроков заставили убирать клумбы
В новой школе состоялось родительское собрание, но маам не смогла туда пойти.
Это было бы мое первое родительское собрание, но я физически не могла туда попасть. Я находилась в больнице,
– признается Жанна.
Однако маме важно было узнать, что там обсуждали, поэтому она попросила у учительницы рассказать, но ответа так не получила.
Из-за этого учительница написала в совместный со всеми чат фразу "Что в том секретного?". Но вместо ответов ее начали травить родители:
- Толку вам что-то писать?! По жизни всем недовольна",
- "В обязанности учителя не входит осведомлять ваше величество" и тому подобное.
Потом Жанну вообще удалили из группы класса.
Как ситуацию объясняет учительница? Учительница рассказала журналистам, что в вайбере она обязательно расскажет маме, что было на собрании. "Вы знаете, сейчас календаризация, заполнение журналов, нагрузка очень большая. Я просто не в силах все это..." – говорит она.
А на вопрос, почему женщину удалили из группы, учительница ответила так: "У нас в группе также есть детки. Мама начинает говорить такие вещи, ссорится с родителями. Дети тоже это видят".
Обязательно ли посещать родительские собрания
Юрист Роман Бондаренко говорит, что посещение родительского собрания не является обязательным для родителей. Впрочем, объяснять в чате, что было на родительском собрании, учительница тоже не должна, ведь такая информация конфиденциальна.
У нее есть ребенок, есть учитель. Эта связь ребенок-учитель-родители – это единственная, которая должна быть. Информация об обучении, поведении конфиденциальна и должна сообщаться родителям в индивидуальной беседе. Сейчас все можно передать электронно,
– пояснил юрист.
По его словам, если с учителем возникло недоразумение, то надо обращаться к директору, и делать это нужно в письменной форме. Если это не поможет – надо идти в отдел Управления образования.
К слову, в Кривом Роге директор школы накричала на ученицу из-за того, что девочка опоздала на урок на 3 минуты. Этот конфликт привел к тому, что 8-классницу из школы забрала скорая с повышенным давлением 140 на 90.