Три первых года Даниил проучился в одной школе, а в этом году начал учебный год в новой, которая ближе к дому. И хоть учебный год только начался, женщина уже столкнулась с конфликтами.

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В новой школе состоялось родительское собрание, но маам не смогла туда пойти.

Это было бы мое первое родительское собрание, но я физически не могла туда попасть. Я находилась в больнице,

– признается Жанна.

Однако маме важно было узнать, что там обсуждали, поэтому она попросила у учительницы рассказать, но ответа так не получила.

Из-за этого учительница написала в совместный со всеми чат фразу "Что в том секретного?". Но вместо ответов ее начали травить родители:

Толку вам что-то писать?! По жизни всем недовольна",

"В обязанности учителя не входит осведомлять ваше величество" и тому подобное.

Потом Жанну вообще удалили из группы класса.

Как ситуацию объясняет учительница? Учительница рассказала журналистам, что в вайбере она обязательно расскажет маме, что было на собрании. "Вы знаете, сейчас календаризация, заполнение журналов, нагрузка очень большая. Я просто не в силах все это..." – говорит она.

А на вопрос, почему женщину удалили из группы, учительница ответила так: "У нас в группе также есть детки. Мама начинает говорить такие вещи, ссорится с родителями. Дети тоже это видят".

Обязательно ли посещать родительские собрания

Юрист Роман Бондаренко говорит, что посещение родительского собрания не является обязательным для родителей. Впрочем, объяснять в чате, что было на родительском собрании, учительница тоже не должна, ведь такая информация конфиденциальна.

У нее есть ребенок, есть учитель. Эта связь ребенок-учитель-родители – это единственная, которая должна быть. Информация об обучении, поведении конфиденциальна и должна сообщаться родителям в индивидуальной беседе. Сейчас все можно передать электронно,

– пояснил юрист.

По его словам, если с учителем возникло недоразумение, то надо обращаться к директору, и делать это нужно в письменной форме. Если это не поможет – надо идти в отдел Управления образования.

К слову, в Кривом Роге директор школы накричала на ученицу из-за того, что девочка опоздала на урок на 3 минуты. Этот конфликт привел к тому, что 8-классницу из школы забрала скорая с повышенным давлением 140 на 90.