В Полтаве ученик посреди урока распылил газовый баллончик: подробности инцидента

В полтавском лицее № 32 ученик во время урока химии распылил газовый баллончик. Несколько детей госпитализировали в больницу. Полиция уже установила личность парня, который это сделал.

Что известно об инциденте на уроке

Инцидент произошел 17 ноября, в 9:45, в полтавском лицее № 32 "Европейский". Полицию об этом сообщили медики, которые осмотрели пострадавших учеников.

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После инцидента учителя лицея сразу обратились в больницу и попросили оказать помощь детям, которые вероятно отравились во время распыления на уроке газа из баллончика.

Сейчас медики осматривают детей, их жизни ничего не угрожает, но их решили госпитализировать в больницу для дополнительного осмотра.

Личность ученика уже установили

В лицей наведались приехавшие сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 12-летний ученик в помещении класса во время урока химии нажал на клапан газового баллончика "Перец-4", в результате чего произошел выброс раздражающего аэрозоля,

– сообщили в полиции.

Заместитель директора полтавского лицея №32 Елена Краснокутская рассказала "Суспільному", что ученик 7 класса подобрал баллончик на улице, когда шел в школу. Его он положил в карман куртки, которую оставил в классе. Между первым и вторым уроком содержимое из газового баллончика начало вытекать.

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев добавил, что родителей ученика, который распылил газовый баллончик, могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства данного происшествия, после чего будет принято соответствующее правовое решение.

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К слову, несколько дней назад на Волыни 15 школьников надышались перцовым газом и попали в больницу. Инцидент произошел на территории местного лицея № 1, где ученики распылили отравляющее вещество из баллончика. Детали – читайте в статье.

Текст публикации полиции Полтавской области:

На Полтавщине полиция выясняет обстоятельства отравления детей в лицее. Событие произошло 17 ноября, в 09.45, в полтавском лицее № 32 "Европейский" Полтавского городского совета. Сейчас медики осматривают детей, их жизни ничего не угрожает, но решено доставить их в медицинское учреждение для дополнительного осмотра.

По предварительным данным, в отделение №1 Полтавского райуправления полиции поступило сообщение от медиков, что к ним обратились учителя заведения, которые попросили оказать помощь детям, которые вероятно отравились во время распыления на уроке одним из учеников газа из газового баллончика.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и медики. Предварительно установлено, что 12-летний ученик в помещении класса во время урока химии нажал на клапан газового баллончика "Перец-4", в результате чего произошел выброс раздражающего аэрозоля. На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства данного происшествия, после чего будет принято соответствующее правовое решение.