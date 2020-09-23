В Фастове, что под Киевом, учительница решила наказать третьеклассника за якобы плохое поведение. Она заставила ребенка стоять с поднятыми руками на уроке.

Мать мальчика Алина Глущук сообщила в группе "Родители SOS", что этот инцидент случился с ее сыном, который учится в 3-м классе школы №1 в Фастове.

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Женщина очень расстроена таким поступком учительницы и планирует встретиться с преподавателем и директором школы.

Мой сын – ученик 3 класса, придя из школы сообщил, что на уроке за неподобающее поведение, учительница приказала ему стоять с поднятыми руками. Я возмущена, что существуют такие методы воспитания у учителя высшей категории,

– написала мама ученика.

Маме пострадавшего ученика посоветовали написать на имя директора школы письменную жалобу на жестокое обращение.

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Кроме того, в комментариях украинцы выразили свое возмущение из-за действий учителя и вспоминали собственные истории из школы.

"Меня и всю мою группу в садике так наказывали. До сих пор помню затекшие руки и боль в спине. Обидно было до страха. В сущности, ни за что наказывали и очень часто. К примеру, за то, что я не хотела спать", – написала пользовательница соцсети.

Зато другие люди посоветовали собственные методы, которые могла использовать учительница: "у моего сына классный руководитель приглашала в класс родителей детей, которые разговаривали и мешали другим на уроке. Взрослые должны были ходить по очереди и утолять свое чадо".

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К слову, недавно на Харьковщине учительница истории ударила ученицу 5-го класса книгой по голове. Мама девочки уже написала на педагога заявление в полицию.