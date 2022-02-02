В школе отказываются признать сертификацию учителя: почему это незаконно

Учителя часто жалуются образовательному омбудсмену из-за того, что в школе отказываются признать их прохождение сертификации и не засчитывают ее как повышение квалификации. Что в таком случае делать педагогам – читайте в статье.

Закон Украины определяет, что успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение аттестации учителям, а также являются основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории или педагогического звания.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что хотя эта норма четко устанавливает обязательства зачислять успешную сертификацию для присвоения педагогу соответствующей квалификации или звания, некоторые аттестационные комиссии трактуют ее по своему усмотрению и грубо нарушают права учителей.

Как учителю присваивают квалификацию за сертификацию

Если учитель успешно прошел сертификацию, ему выдается сертификат, который нужно подавать аттестационной комиссии, чтобы она присвоила следующую квалификационную категорию или педагогическое звание.

Однако действующее типовое положение об аттестации педагогов не предусматривает процедуры присвоения квалификационной категории и/или педагогического звания на основании сертификата без дополнительного изучения педагогической деятельности работника,

– сказал омбудсмен.

Часть аттестационных комиссий без проблем присваивает учителям квалификационную категорию или педагогическое звание на основании сертификата.

Однако другая часть комиссий не считает успешное прохождение сертификации достаточным основанием для присвоения квалификации или звания. Поэтому они грубо нарушают права педагогов, незаконно заставляя учителей дополнительно:

проводить открытые уроки,

писать отчеты,

тратить время и силы на доказывание того, что уже доказано процедурой сертификации.

Позиция образовательного омбудсмена

Сергей Горбачев считает абсолютно незаконными отказы аттестационных комиссий выполнять требование закона о присвоении квалификации. Также он считает такие незаконные решения доказательством непрофессионализма членов этих аттестационных комиссий.

Я уже неоднократно обращался в МОН с соответствующими письмами с предложениями для решения этой коллизии и за разъяснениями,

– заявил Горбачев.

Также он высказывал предложение в МОН разработать и вынести на общественное обсуждение новый проект Типового положения об аттестации педагогических работников, в котором бы предусматривалась процедура присвоения квалификации или звания только на основании сертификата.

В разъяснении МОН от 24 июня 2021 года говорится о том, что уже разработан проект новой редакции Положения об аттестации педагогических работников. В сентябре 2021 года Служба образовательного омбудсмена предоставила свои предложения в проект.

Как правильно действовать аттестационным комиссиям

Это Положение уже прошло общественное обсуждение и его можно принимать. Ознакомиться с проектом Положения можно по ссылке

В Минюсте подчеркнули, что если существуют противоречия между актами, принятыми разными органами, применяется акт, принятый высшим органом, как имеющий большую юридическую силу. Именно поэтому нормы Типового положения об аттестации учителей применяются лишь в той части, что не противоречит закону и Положению о сертификации.

Поэтому, поскольку Положение о сертификации определяет, что успешная сертификация предусматривает присвоение учителю начальных классов следующей категории, аттестационные комиссии должны ее присваивать безусловно.

И делать это только на основании сертификата, а не "придумывать" для учителей дополнительные меры по проверке их педагогической деятельности или требовать дополнительные документы, кроме сертификата,

– заявил Горбачев.

К слову, на днях МОН опубликовало приказ о проведении сертификации учителей начальных классов в 2022 году. Так, известно, что регистрация на сертификацию продлится с 4 по 17 апреля. Что известно о сертификации учителей – читайте здесь.