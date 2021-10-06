Администрация отдела образования не исключает, что школу могут закрыть на карантин.

К теме В правительстве объяснили, как будут работать школы в красной зоне

Как сейчас работает школа? Сейчас в этом учебном заведении младшие школьники учатся в обычном режиме, а старшеклассники – на дистанционном обучении.

Добавим, что в этой школе вакинировано только 20 учителей. В то же время в Килийской школе № 4 уже получили прививки более 80% работников и вернулись к очному обучению. Школа № 1 тоже приблизилась к этой отметке.

К слову, в Киеве начались проверки количества вакцинированных сотрудников в школах и детских садах. Каждая проверка длится более часа.

А все из-за того, что ранее столичная школа № 13 не смогла подтвердить данные о количестве вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки. Поэтому учеников этой школы могут отправить на дистанционку.