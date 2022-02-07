В школе на Николаевщине дважды обвалился потолок после ремонта: видео с места происшествия
Источник:"Об'єктив. Сьогодні"
В школе пгт Березнеговатое на Николаевщине в одном из классов обвалился потолок. И произошло это уже второй раз за последние полгода.
К тому же, оба инцидента произошли после ремонта. Родители неоднократно обращались к городским властям, но ничего не помогает.
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Во время обвала потолка ни детей, ни работников заведения в помещении не было, потому что у детей началась дистанционка, поэтому никто не пострадал.
В школе во второй раз обвалился потолок / видео Руслана Пересунько
Потолок обвалился после ремонта
В Березнеговатской школе уже два года делают ремонт в корпусе для младших классов. Но из-за недофинансирования и постоянных корректировок сметы работы периодически прекращали, потом снова продолжали.
По словам отца одного из учеников, в конце октября 2021 года, когда после ремонта прошло около трех недель, обвалилась потолок. Тогда никто не пострадал. В декабре 2021 года потолок восстановили, но инцидент повторился.
После проведенного ремонта она простояла где-то месяца два, и опять детям просто повезло – их, наверное, ангел-хранитель оберегает. Потому что только ушли на карантин, и вечером снова обвалился потолок,
– говорит мужчина.
Что говорит городская власть
Родители признаются, что уже устали писать жалобы. Присылали письма и в прокуратуру, и в поселковый совет.
Чиновники заявляют, что после ремонта в декабре помещение 1А класса соответствует техническим и санитарным нормам для учебного процесса.
Подрядчик, выполнявший ремонт потолка, пообещал бесплатно устранить все недостатки. Но родители против – требуют вернуть деньги и выбрать другого подрядчика. В заведении снова соберут комиссию, чтобы обсудить ситуацию.
К слову, в декабре в школе №10 в Новой Каховке Херсонской области обвалился потолок несмотря на то, что в помещении недавно сделали ремонт. В результате инцидента никто не пострадал.