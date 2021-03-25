В Первомайской школе №12 на Николаевщине уже четвертый год подряд девушек и парней разделяют в разные классы. Хотя родители просят администрацию учреждения не делить детей по полу.

Как к этому относятся родители

По словам родителей, в начальной школе все дети учились вместе, а уже в 5 классе их разделяют. "А после выпускного дети разойдутся по разным лицеям. Поэтому хочется, чтобы сейчас они были вместе", – рассказывает мама Ольга Рысюк.

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К тому же по словам другой мамы, это обычная школа с обычной программой. Там нет никаких уроков "кадетов" или "барышень".

Что говорят в школе

В школе отмечают, что такая модель обучения способствует повышению концентрации внимания детей на уроках и не мешает коммуникации.

К примеру, классная руководительница женского класса "Барышни" Галина Компаниец говорит, что девушкам парней хватает, ведь все дети общаются между собой на переменах.

Наши парни очень бережно общаются с девушками. Я даже удивляюсь такому общению и с удовольствием за этим наблюдаю,

– рассказала она.

Положительно к такой модели обучения относится и руководитель мальчишеского "спортивного" класса Светлана Минда. Она добавила, что парни стали более раскрепощенными и не стесняются противоположного пола.

В то же время психолог школы Ольга Волощук заявила, что благодаря раздельному обучению в школе у ​​детей отсутствуют обращения в отношении сексуальных домогательств, непристойных прикосновений, неоднозначных намеков и предложений.

К слову, ранее в школах возник скандал из-за учебника "Основы семьи", в котором школьников учили, что контрацепция убивает, а молитва предоставляет позитив. Родители учеников взбунтовались, потому что считают содержание учебника сексистским, дискриминационным и часто антинаучным.