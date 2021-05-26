Довели педагога до сердечного приступа: в Донецкой области ученики распылили перцовый баллончик

В школе №31 Краматорска Донецкой области ученики распылили перцовый баллончик. В результате инцидента пострадали два человека – одного ученика госпитализировали, а у учительницы случился сердечный приступ.

Инцидент произошел 25 мая. Во время перерыва ученик 9 класса похвастался младшим ученикам, что у него есть перцовый баллончик.

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После этого он спрятал его в рюкзак, а сам ушел. Вместе с тем двое школьников 7 класса решили без разрешения взять баллончик и сломать его.

В частности, перестало работать запорное устройство баллончика. Из-за этого он начал распространять раздражающее перцовое вещество. Дети испугались и бросили баллончик за заднюю парту класса, где тот продолжал выпускать вещество до полного опустошения.

Кто пострадал из-за инцидента

В результате детей эвакуировали из школы, а затем отпустили домой. В школу вызвали скорую, ведь там были пострадавшие:

больше всего досталось мальчику, который и сломал баллончик, сейчас семиклассник находится в реанимационном отделении (его состояние стабильное),

(его состояние стабильное), а учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

И.о. начальника управления образования Елена Дрига рассказала, что педагоги рассмотрят на заседании инцидент с газовым баллончиком.

"Нужно будет заново провести образовательные занятия с детьми на эту тему во всех школах, тем более что впереди летние каникулы", – отметила чиновница.

К слову, в одесской школе № 22 восьмиклассник распылил перцовый баллончик в лицо учительнице математики. Выяснилось, что у мальчика умерла мама месяц назад, а учительница не знала этого и спровоцировала его (сказала, что позвонит матери и расскажет, что он срывает уроки). Детали – здесь.