В школе на Киевщине ученика раздели догола: директор назвал этот инцидент шуткой

В школе села Забирье Киевской области старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не разрешал одеться. В то же время администрация школы считает инцидент шуткой.

Подробности инцидента

Этот инцидент произошел 25 ноября на глазах у других одноклассников. Мама одноклассника пострадавшего мальчика рассказала, что ученик 9 класса вошел к семиклассникам.

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Он схватил мальчика, сорвал с него одежду и не давал одеться. Снял даже нижнее белье.

По словам мамы, все происходило несколько минут. А другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она смотрела на все это.

Бедный мальчик плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается совершенно безнаказанным. Сегодня это, а завтра, не дай Бог, изнасилует кого-то,

– подчеркивает женщина.

Как отреагировали родители ребенка? Родители пострадавшего писать заявление отказались. Они объяснили, что не хотят портить жизнь ребенку, и старшеклассник уже извинился. Мол, что скажут в деревне.

Однако мама одноклассника сама обратилась в полицию и социальную службу. На ее заявление отреагировали не сразу.

Что говорит директор школы

Директор школы Василий Король заявил, что никакого буллинга в учебном заведении нет и не было. А скандальный инцидент – это дети просто играли.

Он возмущен тем, что шум подняла женщина, не имеющая отношения к конфликту.

Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку,

– заявил руководитель школы.

Директор принял жалобу как личное оскорбление. А потом пожаловался, что получил проблемы из-за скандала в школе и ему пришлось писать объяснительные.

Потому в администрации собрали родителей и потребовали написать отказ от претензий.

"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе проводилась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, будто они оба раздевали друг друга", – рассказала женщина.

Выяснилось, что этот инцидент – не первый. Раньше подобные ситуации уже были в других классах. Этот старшеклассник не только раздевает детей, но еще и дерется.

Что такое буллинг Это постоянные преднамеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Виды буллинга: 1. Психологический (оскорбления, угрозы, устрашение, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж). 2. Физический (пинки, удары, толкание, царапанье, оплеухи, подножки, телесные повреждения). 3. Экономический (кража, повреждение вещей и одежды, вымогание денег или еды или других предметов, принуждение украсть). 4. Сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съемка и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы). 5. Кибербуллинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в том числе мобильных телефонов, интернета). В Украине за буллинг несут ответственность дети и родители. За правонарушение предусмотрен штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан, общественные работы до 240 часов или исправительные работы до одного месяца.

К слову, в Полтаве трое 10-летних школьников напали на первоклассницу прямо в школьном коридоре. Мальчики избили 6-летнюю девочку, а один из них – еще и залез ей под белье. Детали скандала – читайте в статье.