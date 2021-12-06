В школе на Киевщине 8 ученикам стало плохо из-за антисептика, который нашли на помойке

В Вышгородском районе Киевской области восьмерым ученицам в школе стало плохо из-за резкого запаха антисептика, который их одноклассники нашли на свалке.

Что известно об инциденте

В полиции рассказали, что двое учеников 8 класса на свалке нашли бутылки с жидкостью и принесли их в класс.

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Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, но часть вещества с резким запахом спирта разлилась на парту. Через некоторое время восемь учениц почувствовали слабость.

Восьмиклассницы обратились к школьной медсестре, которая и вызвала скорую медицинскую помощь,

– говорят правоохранители.

Четырех девушек медсестра осмотрела и отпустила домой, остальных четверых осматривали медики. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, жидкостью с резким запахом является антисептик. Все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.



Антисептик, который ученики нашли на помойке

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