Все это произошло на глазах у детей. Подробности инцидента выложили в родительских чатах.

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Родителям учеников школы №221 сообщили, что столовая несколько дней не будет работать. А позже в родительских чатах появилась информация о конфликте с поварами.

Одна мама написала, что во вторник, 18 января, стала свидетелем ссоры между уборщицей и поварами. Причиной конфликта якобы были котлеты.

Причиной стало то, что уборщица пыталась помешать повторному использованию котлет,

– говорится в сообщении.

Что подразумевается под повторным использованием, автор сообщения не уточнила.

Сначала перепалка была словесной, а потом дело дошло до драки. Все это видели ученики младших классов, которые как раз были в столовой на обеде.

Впоследствии вмешалась директор школы, которая пыталась разнять поваров и уборщицу. Это происходило уже в вестибюле, где родители ждали детей. "Я так понимаю, дрались повара, а она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", – добавляют родители.

Кроме того, директор школы отказалась вызвать полицию.

Школа №221 в Киеве / Фото "Київінформ"

К слову, учительницу школы на Закарпатье суд оштрафовал на 850 гривен за систематический буллинг первоклассницы. Но даже несмотря на травлю в школе педагога не отстранили, а дали устное предупреждение. Детали – читайте здесь.