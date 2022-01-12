Потолок начал "сыпаться" в холле школы во время урока, так что никто из учеников или учителей не пострадал.
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В школе обвалился потолок
Снятое видео со школы №10, расположенной на проспекте Победы, 30, опубликовали в местном телеграм-канале в понедельник, 10 января.
"В школе Новой Каховки ученики так старательно грызли гранит науки, что потолок в холле не выдержал и обвалился", – написали администраторы канала.
По их данным, инцидент произошел на уроке, и в это время никого не было в холле школы.
Судя по кадрам опубликованной записи, не выдержали плиты на нескольких метрах.
Потолок недавно ремонтировали
Из опубликованного видео непонятно, на каком этаже произошло ЧП – в здании их три. Но судя по кадрам записи, в помещении, где обвалился потолок, свежий ремонт.
К слову, родители киевских школьников жалуются, что их дети на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с ободранными стенами и грибком. Речь идет о школе №162. Родители говорят, что там ужасные условия, а школа еще ждет деньги на ремонт. Подробности и фото – читайте в статье.