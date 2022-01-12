Потолок начал "сыпаться" в холле школы во время урока, так что никто из учеников или учителей не пострадал.

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В школе обвалился потолок

Снятое видео со школы №10, расположенной на проспекте Победы, 30, опубликовали в местном телеграм-канале в понедельник, 10 января.

"В школе Новой Каховки ученики так старательно грызли гранит науки, что потолок в холле не выдержал и обвалился", – написали администраторы канала.

По их данным, инцидент произошел на уроке, и в это время никого не было в холле школы.

Судя по кадрам опубликованной записи, не выдержали плиты на нескольких метрах.

Потолок недавно ремонтировали

Из опубликованного видео непонятно, на каком этаже произошло ЧП – в здании их три. Но судя по кадрам записи, в помещении, где обвалился потолок, свежий ремонт.

Справка! В электронной системе публичных закупок Prozorro есть информация о закупке школой №10 работ по капитальному ремонту вестибюля. Срок действия договора – 1 декабря 2020 – 31 декабря 2021 года.



Сумма оплаты по договору составила 440 тысяч гривен. В договоре говорится, что "подрядчик гарантирует качество выполненных работ". Информации по ремонту других помещений в системе нет.

К слову, родители киевских школьников жалуются, что их дети на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с ободранными стенами и грибком. Речь идет о школе №162. Родители говорят, что там ужасные условия, а школа еще ждет деньги на ремонт. Подробности и фото – читайте в статье.