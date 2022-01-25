В школе на Харьковщине загорелась одежда в раздевалке: учеников и учителей эвакуировали

В Казачолопанском лицее в Харьковском районе загорелась одежда в раздевалке учебного заведения. Из помещения эвакуировали 200 учеников и педагогов.

Работники лицея около 9:50 утра вызвали спасателей. И уже в 10:05 пожар удалось потушить.

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В ГСЧС рассказали, что причины пожара до сих пор выясняют, потому что раздевалка была закрыта.

Но известно, что загорелись детские вещи. Площадь возгорания примерно 1 метра квадратного. Около 20 курток учащихся повреждены огнем.



Вещи учеников сгорели / Фото ГСЧС Харькова

Представитель спасателей сообщил, что в классы дым не попал. Детей, которые остались без вещей, родители забрали домой.

К слову, недавно в центральном корпусе Харьковского национального университета им. Каразина произошел пожар. На первом и втором этажах вуза было задымление, а в помещении ощущался сильный запах дыма. Студентов вовремя эвакуировали. Подробности – читайте здесь.