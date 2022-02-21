Кроме того, учитель харьковской школы использовал для урока презентацию с российского сервиса MyShared. Фото из класса опубликовали в местном телеграм-канале.

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"Просто урок английского языка для 4 класса в 28-й школе. Что могло пойти не так в этой картинке?" – подписали фото администраторы канала.

В центре кадра – телевизор. На экране коллаж, подписанный сверху "Speaking about famous people" ("Разговор о знаменитых людях"). А под ним изображения и фото тех же людей, очевидно, как иллюстрация к теме. Среди них – президент России Владимир Путин.

Также преподаватель этой харьковской школы предлагает четвероклассникам изучать тему знаменитых людей на примере, в частности Аллы Пугачевой, Александра Пушкина, Агаты Кристи, Уильяма Шекспира, Альберта Эйнштейна, Барака Обамы, Маргарет Тэтчер.



Ученикам показывают Путина как знаменитого человека / Фото из телеграма

Под названием "Speaking about famous people" поиск в гугле быстро выдает эту презентацию. Указано, что она была загружена восемь лет назад. Причем в конце презентации есть слайд с вопросом "Что вы знаете о башкирской (региона РФ) культуре?", под которым размещена информация о башкирских знаменитостях.

То есть, учитывая эти данные, учитель все равно использовал во время уроков материалы преподавателей РФ.

Что говорят пользователи в соцсети

Мнения комментаторов относительно фото из класса разделились. Одни не видят проблемы в том, что ученикам рассказывают о Путине как о знаменитом человеке.

"И что? Почему вы сходите с ума от облика Путина?".

"Автор, выдыхай и выпей пилюлю. Или Путин уже новый Волдеморт, чье имя нельзя называть?".

Другие возмущены учебным материалом.

"По-хорошему, эта училка должна сразу получить уголовное дело и три года где-то за решеткой. Для начала".

"У нас не запрещено их показывать, но использовать фото диктаторов в качестве примера такого – чушь. Тем более, что это лидер страны, которая с нами воюет и убивает наших граждан".

Третьи отмечают – президента РФ могли обсуждать не в позитивном ключе.

"Ну Путина тут как тирана и изверга могли привести в пример. Известный – не значит позитивный и хороший. Типа как Гитлер и т.д.".

"Наверное, чтобы дети знали, как выглядит мировое х*йл*".

"Но они же известны. Не обязательно положительно о них говорить. Может, это специально, научить детей ругаться на английском".

К слову, в Харькове разгорелся скандал из-за того, что для дошкольников предметы по подготовке к школе преподают на русском языке. Кроме того, для этого используют учебники, напечатанные на территории России. Подробности – по ссылке.