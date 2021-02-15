Учительница русского языка и литературы скоропостижно скончалась на рабочем месте в школе Днепра. Женщине было 67 лет.

Трагедия произошла около 10 утра 15 февраля в школе № 32, которая находится на улице Антоновича в Днепре. Коллеги сразу вызвали в школу полицию и карету скорой помощи, но спасти учительницу не удалось.

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Учителя рассказали, что женщина в учительской внезапно потеряла сознание и упала замертво. Потом приехали врачи, которые констатировали смерть.

Коллеги признаются, что у умершей учительницы были проблемы с давлением. Так что, возможно, у нее случился инфаркт. В учебном заведении работает специально созданная служебная комиссия.

К слову, несколько дней назад в садике на Полтавщине внезапно умерла молодая воспитательница Марина Кундиль. Девушке было всего 19 лет. Очевидцы говорят, что воспитательница только сказала "Мне что-то плохо", и сразу потеряла сознание. Коллеги начали оказывать медицинскую помощь, но спасти девушку не удалось.