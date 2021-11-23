В школе Днепра ученики жестоко избили 6-классника: видео и подробности буллинга

В Днепре в школе №29 издеваются над учеником 6 класса. Его мама говорит, что якобы ни учителя, ни директор школы не обращают внимания на то, что ее сына оскорбляют и бьют в школе.

Что известно о буллинге в школе

Об инциденте сообщила мать 6-классника в соцсети. Она узнала об этом, когда сын однажды вернулся из школы расстроенным и подавленным.

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В тот день одноклассница ее сына прислала ему видео, на котором видно, что дети издеваются над учеником – толкают и наносят удары по телу.

Мама ученика решила обратиться в полицию и поговорить с родителями учеников. По словам матери, в ученическом коллективе никто не дружит с ее сыном. Более того, она узнала, что все в классе мальчика ненавидят.

Директор школы №29 Галина Пономаренко говорит, что это очень досадная ситуация. После того как мама сообщила, что ее ребенка избили, руководительница школы пообещала разобраться в ситуации.

В школе Днепра ученики избили 6-классника: смотрите видео

Как в школе пытались разрешить конфликт

Школа пригласила детей и родителей. Они обсудили все в присутствии психолога и директора. После этого там договорились об усилении воспитательной работы и о том, что дети должны быть дружны друг с другом. Взаимно пришли к выводу, что в конфликте виноваты оба ученика.

Но уже в воскресенье я узнала, что в социальных сетях выложили видео и пост об этой ситуации. Конечно, поскольку мама заявила о признаках буллинга, мы созвали комиссию по расследованию случаев травли. Вопросы на контроле,

– добавила Галина Пономаренко.

Она также отметила, что двум учителям вынесли выговор за то, что не были соблюдены правила дежурства на этаже во время смены. В учебном заведении сейчас идет служебное расследование.

В МОН рассказали, что с проявлением буллинга в школе встречается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой киберзапугивания. Только в течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травле) судами было рассмотрено более 300 дел.

К слову, в Херсонской области ученица 8 класса стала жертвой кибербуллинга от одноклассников. Подростки создали ее фейковую страницу в инстаграме, где выставляли ее фото и писали нецензурные слова. Подробности – читайте здесь.