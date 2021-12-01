30 ноября жители Днепра заметили возле школы карету скорой помощи. На фото видно, как в машину заносили человека с перевязанной ногой.

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Исполняющая обязанности директора школы Ольга Моргун объяснила, что накануне двое детей получили травмы в школе:

18 ноября ученик младших классов после занятий получил ушиб ,

, 30 ноября старшеклассник вывихнул ногу на перемене.



К травмированному ученику вызвали скорую / Фото Дмитрия Риздвонецкого

По ее словам, оба случая случились из-за личной невнимательности, сейчас здоровью учащихся ничего не угрожает.

Когда дети вернутся к учебе? В школе добавили, что травмированный ученик младших классов уже вышел на учебу, а старшеклассник должен вернуться в школу через две недели.

Работники школы в обоих случаях находились рядом и оказали им своевременную помощь, после чего вызвали скорую.

Как говорят в администрации заведения, ученики и работники школы обращаются за помощью к школьным врачам около 30 – 40 раз в день. Ольга Моргун говорит, что в школе не пренебрегают здоровьем детей, когда нужно вызывать скорую.

Никогда в нашей школе не скрывали травму, никогда не раздумывали насчет срочности вызвать скорую помощь. Причины очень разные: боль в животе, головная боль, потеря сознания, кровь из носа, давление,

– заверила она.

К слову, в одесской школе №111 во время урока 29 ноября обвалился потолок. Инцидент произошел внезапно, дети сидели за партами, поэтому куски штукатурки упали им на головы. Пострадавших нет, детали – читайте в статье.