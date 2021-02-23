Языковой скандал произошел с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учеников школы №11 в Днепре поступать в военные вузы. Они общались с детьми на русском, из-за чего получили замечание.

Отец одиннадцатиклассника Михаила рассказал, что в школу пришла группа военных – представителей вузов со всей Украины, которые должны были пригласить учеников поступать в эти учреждения после окончания школы.

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Так, первым выступил представитель львовского вуза. Он говорил на "ломаном" украинском языке.

Следующим был военный из Киева. Он спросил: "Если вы не против, то я перейду на русский". Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском",

– рассказал папа мальчика.

После этого выступал военнослужащий из Харькова. Он тоже попросил говорить на русском языке. Но Михаил снова ответил: "Нет, на украинском, пожалуйста. Вы сейчас действуете согласно вашему уставу и Конституции Украины или может вы представляете Вооруженные силы РФ?".

Из-за такого замечания мужчина сразу перешел на очень "корявый" украинский. Интересно, что следующий военнослужащий из Днепра уже говорил на украинском языке, а затем выступал его ученик, и тоже спросил, можно ли на русском, на что Михаил снова ответил "Нет".

По словам отца мальчика, здесь началось самое интересное – подбежал представитель Самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начали на повышенных тонах ругать парня и пытались морально его "задавить".

Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может с тобой провести беседу, чтоб старших уважал и помалкивал?,

– рассказал Алексей Пономаренко.

По словам отца, ни один из учеников и учителей в классе не поддержал на тот момент его сына. А военнослужащие продолжали попытки запугать парня.

Но поскольку Михаил – кандидат в мастера спорта по боксу, он подошел к главарю со словами:

"Дядя, я сейчас такую ​​беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут. Вы пришли в украинскую школу, вы – представители украинских вузов, вы представляете Вооруженные силы Украины! Не России! Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Потому либо вы общаетесь на украинском, либо кина не будет!", – сказал парень.

После этого урок закончился. А уже на следующий день с папой парня представители оперативного командования "Восток" провели разговор. Военные руководители услышали Михаила и поддержали его полностью. А директор провела воспитательную работу с учителями и военными, и полностью поддержала позицию одиннадцатиклассника.

Меня возмущает поведение военных, с которыми у Михаила произошел конфликт, и непонятно мне "пассивное" поведение учителей, которые молчали. Тогда Михаил был один в поле воин. Но сейчас он знает, что имеет тысячи единомышленников, которые придают ему силы и вдохновение,

– написал отец Михаила.

К слову, с 16 января 2021 вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – человек сам попросит обращаться на другом языке. Как защитить свое право на обслуживание на украинском – читайте по этой ссылке.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала