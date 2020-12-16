"Танцюй завзято, щоб вірус прогнати": в школе Черкасс ввели интересную зарядку – видео
Черкасские школьники регулярно выполняют антивирусную зарядку на уроках хореографии. Такие танцевальные движения помогают детям запомнить правила гигиены во время пандемии. Их видео уже стало популярным в соцсетях.
В то же время учителя говорят, что теперь ученики чаще пользуются антисептиком и моют руки без напоминания взрослых, сообщает "5 канал".
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Как появилась идея антивирусной зарядки? Ученики ранее участвовали в конкурсе от ЮНИСЕФ Украины, и придумали такой танец. А потом он стал частью учебной программы по предмету хореографии.
Я заинтересовала этим танцем всех детей, которые посещают мои уроки, а это и 7 класс включительно. Они охотно танцуют зарядку, еще веселее чем второклассники,
– рассказала учительница хореографии Ольга Дунаевская.
После того, как школьники начали регулярно танцевать, они стали лучше соблюдать правила гигиены. Со временем учителя заметили, что дети действительно стали меньше болеть.
Смотрите видео: зарядка "Танцюй завзято, щоб вірус прогнати"
Сейчас танцевальный конкурс охватил учеников со всей Украины. Многочисленные видео зарядок с хэштегом #здоровотанцюю заполонили соцсети.
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