В селе Давыдовка Черновицкой области в школе обнаружили резкий химический запах. Из-за этого всех учеников и персонал эвакуировали и отправили на дистанционное обучение до 8 февраля.

Источник: Molbuk

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля. Неизвестный резкий запах появился на первом этаже, после чего начал быстро распространяться по другим кабинетам. От него начало першеть в горле, также запах вызывал кашель.

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Из-за этого в школе вызвали спасателей и эвакуировали более 400 человек.

По состоянию на утро 2 февраля никаких заболеваний или симптомов среди школьников или работников школы не обнаружили. "Слава Богу, все хорошо – все дети живы-здоровы. А всем остальным там разбирается полиция", – сообщил староста села Станислав Войцицкий.

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС Сторожинецкого городского совета, в связи с этим инцидентом обучение в Давыдовской школе до 8 февраля переведено на полную дистанционную форму обучения.