Карантин и дистанционное обучение повлияли на образовательный процесс в школах и даже психоэмоциональное состояние учителей и учащихся. Однако онлайн-формат, как оказалось, не является преградой для новых проектов. Поэтому, несколько школ в этом году получили финансирование при поддержке Посольства Великобритании на свои идеи.

Британский Совет поддерживает региональные инициативы и в пределах Хакатона финансирует проекты суммами до 50 тысяч гривен. Участие в хакатоне активных школ приняли 37 команд из Закарпатской, Донецкой и Луганской областей. Команд-победителей в 2020 году было семнадцать. Издание НУШ поделилось рассказом с лидерами трех команд, которые выиграли финансирование для своих школ.

Опыт лицея из Закарпатья

И. о. директора Довжанского лицея Мария Параска рассказала, что в таком проекте и в онлайн-формате она и ее команда участвовали впервые. В команде было шесть человек – три учительницы, мама, ученица 11 класса и представительница местного совета. Проект, с которым они пришли на хакатон, имел в виду "три зоны". Речь шла об оформлении трех вспомогательных взаимодополняющих зон на школьном дворе.

Ведь школа требует дополнительного пространства, чтобы, несмотря на мощность учить 770 детей из этого и соседних сел. Аудиторий не хватает, а потому нужно было мыслить в другом направлении. Поэтому учителя придумали создать такое пространство.

Какие это должны быть зоны? Школа запланировала создать "Антитеатр-лекторий", "Экспериментаниум-площадку" и "рекреационную зону". Там можно будет учиться, проводить мастер-классы, играть спектакли, ухаживать за растениями, отдыхать и играть в игры.

Проект Должанского лицея из Закарпатья / Фото НУШ

В общем, участие в таком проекте было очень интересным. Мария Параска вспоминает, как команда звонила в воскресенье вечером в разные магазины, чтобы узнать ориентировочные цены и составить бюджет проекта, а также, как два дня подряд они засиживались до полуночи за работой.

Но они добились результата и выиграли. Теперь в соответствии с условиями хакатона, проект надо реализовать до конца сентября. Школа уже начала строительные работы и полагается на помощь общины.

Опыт школы из Сватово

Школа со Сватово тоже раньше участвовала в проекте “Молодая энергия общин” и выиграла грант на создание телевизионной студии для учеников и учениц школы. У детей есть видеокамеры, ноутбуки для монтажа и полная свобода действий. Однако им негде отдохнуть.

Поэтому учительница Наталья Хольматова выбрала эту стратегию для участия в хакатоне. "Когда зимой батареи теплые, ученики сидят на них. Нам захотелось обустроить это место", – говорит она.

Так, проект "DSD Zone" (Do Something Different Zone) должен побуждать учеников и учениц общаться между собой и обучать учеников отдыхать качественно. Наталья переживает, что из-за гаджетов дети не видят друг друга, не умеют выражать свои мысли и проявлять уважение. Поэтому она хочет предложить детям спортивные активности и разнообразные игры в обустроенном пространстве в вестибюле.

Школа признается, что этот хакатон для них выдался непростым. Хоть карантин и дистанционное обучение побудили учителей осваивать новые программы, но с Microsoft Team и Miro команда столкнулась впервые на Хакатоне.

Наталья говорит, что первые два дня они были очень уставшие. Они думали: "Хочется не сдаться, чтобы достичь цели". Сдаться мы не можем, потому что кто, как не мы? С этим ощущением мы шли уверенно". И победили.

Опыт школы из Доброполья

Учительница английского Татьяна Мамкина из Добропольской специализированной школы №4 вместе с двумя родителями стала командой, которая тоже одержала победу на хакатоне.

Проект "публичное мультифункциональное пространство" Клуб.Ок" планировал обустроить для родителей ученичества, соседей района и общины в целом место, где они могли бы проводить вместе время.

Проект Добропольской школы / Фото НУШ

"Пространство перед школой не полностью забетонировано, у нас там уже есть несколько деревьев. Мы решили озеленить его, поставить скамейки, столы для настольных игр и сцену", – добавляет учительница. Команда даже предварительно договорилась насчет занятий йогой и фитнесом: тренеры будут проводить их на волонтерских началах.

С такой идеей и поддержкой со стороны администрации школы команда пришла на Хакатон. Потом эту идею они с менторами и экспертами начали развивать и это помогло им выиграть.

Сразу же после объявления победителей хакатону Татьяна с командой обзвонили коллег, поделились новостью с родителями учащихся, соседями и обществом – “с теми, кто понимают пользу пространства”. Вся община готова присоединиться, чтобы успеть реализовать его до конца сентября.