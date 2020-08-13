В связи с эпидемиологической ситуацией осенью в стране могут вновь ввести дистанционное обучение во избежание распространения болезни. Поэтому учебные заведения должны быть к этому готовы и в таком случае организовать обучение онлайн.

Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства образования и науки по преподаванию учебных предметов в 2020/21 учебном году.

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В частности, в Минобразования говорят, что школа может организовать дистанционное обучение. Как это сделать? Можно, например:

совместить онлайн-занятия через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

заранее записать видеоуроки, презентации от учителей или из внешних образовательных ресурсов;

тщательно подобрать задания для самостоятельной работы с последующей проверкой;

использовать бесплатные веб-серверы и платформы, например, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Кроме того, важно обеспечить четкую систему организации обучения в школе с самостоятельной проработкой материала (расписание, критерии оценивания, согласование количества контрольных работ, учет возрастных особенностей по выполнению домашних заданий и тому подобное. Так, домашние задания должны быть посильными для самостоятельного выполнения детьми, иметь четкие советы и инструкции.

Также важно продолжать обучение педагогов по освоению информационных технологий. "В условиях нового формата образовательной деятельности в Украине рекомендуем учителям совершенствовать также цифровые компетентности, которые активизируют познавательный интерес учащихся к использованию дополнительных учебных материалов", – говорится в сообщении.

Читайте полезные советы, как сделать дистанционное обучение эффективным, – в материале.

Министерство образования считает, что если учитель четко спланирует работу, определится, как будет проводить дистанционное обучение, подготовит качественные учебные материалы и организует обратную связь с учащимися, то это обеспечит необходимое качество образовательных услуг.

Добавим, что в МОН заявили, что учителя должны планировать свою работу в произвольной форме. Можно использовать печатные или электронные источники и т. д. Также можно переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал.