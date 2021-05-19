Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко отметил, что школам разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий.

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По его словам, решения должны приниматься с учетом эпидемической ситуации в регионе и ограничений, которые накладывает комиссия по ТЭБ и ЧС.

Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться,

– объяснил Кононенко.

Какие ограничения могут быть на выпускных

Выпускных вечеров как до пандемии в этом году не будет. Ведь сейчас почти во всех областях действуют ограничения желтой зоны (только Донецкая – оранжевая), и их придется соблюдать.

Таким образом ограничения желтой ограничивают выпускные, но не запрещают. Поэтому в школах можно проводить праздничные мероприятия, если:

на каждого человека будет 4 квадратных метра площади,

или наполненность залов будет не более 50%,

в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то, если их работа разрешена, в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. Пока это все ограничения, которые влияют на проведение выпускных.

Как планируют проводить выпускные в Киеве? В КГГА рассказали, что дополнительных запретов в столице не будут вводить. При этом школам рекомендуют выдать документы выпускникам к определенным срокам.

Заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко сказала, что учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка и выпускного с учетом эпидемической ситуации в Киеве.

К слову, пандемия уже второй год меняет планы выпускников школ на празднование традиционных выпускных вечеров. Но школьники ищут разные альтернативы для выпускного. Как ученики планируют праздновать выпускные в 2021 году – читайте в материале.