Как школам провести линейку 1 сентября: важные рекомендации Минздрава

Уже через два дня ученики возвращаются в школу. Но стоит ли проводить линейку 1 сентября в период карантина и как это лучше сделать? Министерство здравоохранения обнародовало для школ рекомендации по празднику первого звонка.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Министерство здравоохранения предлагает рассмотреть различные варианты организации начала нового учебного года. Кроме того, важно соблюдать противоэпидемические меры.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

В Минздраве отмечают, что традиционные линейки и торжества 1 сентября не обязательны. Однако школы могут автономно принять решение проводить праздничные мероприятия, это не запрещено.

Как в школе проводить линейку 1 сентября

Если школа решила провести линейку 1 сентября, то в Минздраве посоветовали придерживаться таких советов:

Лучше организовать торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением дистанцирования – 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы (в частности родителей).

Максимально сократите время проведения мероприятия.

В Минздраве также посоветовали школам выбрать альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предусматривает скопления детей. Например:

Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

К слову, ранее руководитель управления школьного образования Юрий Кононенко заявил, что школы могут проводить линейки. "Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение", – рассказал он.

Читайте также Новые карантинные правила для учеников, решения Кабмина и рейтинг школ – итоги недели в образовании

Эксперт добавил, что здесь надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.

Как будет проходить обучение в школе

Кононенко подчеркнул, что дети начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

По его словам, если регион будет находиться в зеленой зоне, то школы там будут работать в очном режиме.

Если регион перейдет в желтую или оранжевую зоны, тогда надо, чтобы там было не менее 80% вакцинированных работников школы для работы в очном режиме, иначе – будет дистанционное обучение. В то же время в красной зоне ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы,

– добавил Кононенко.

Текст публикации Минздрава:

Приближается 1 сентября, День знаний. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и придерживаться ограничительных противоэпидемических мер.

Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.

Если вы все же решили организовать праздничные торжества, рекомендуем придерживаться таких советов:

Если предполагается традиционный праздник первого звонка – торжественная линейка:

Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или га спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением физического дистанцирования – 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

Если вы выберите альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предполагает скопления детей, тогда:

Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.