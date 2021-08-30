Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Министерство здравоохранения предлагает рассмотреть различные варианты организации начала нового учебного года. Кроме того, важно соблюдать противоэпидемические меры.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

В Минздраве отмечают, что традиционные линейки и торжества 1 сентября не обязательны. Однако школы могут автономно принять решение проводить праздничные мероприятия, это не запрещено.

Как в школе проводить линейку 1 сентября

Если школа решила провести линейку 1 сентября, то в Минздраве посоветовали придерживаться таких советов:

Лучше организовать торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением дистанцирования – 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы (в частности родителей).

Максимально сократите время проведения мероприятия.

В Минздраве также посоветовали школам выбрать альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предусматривает скопления детей. Например:

Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

К слову, ранее руководитель управления школьного образования Юрий Кононенко заявил, что школы могут проводить линейки. "Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение", – рассказал он.

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Эксперт добавил, что здесь надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.

Как будет проходить обучение в школе

Кононенко подчеркнул, что дети начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

По его словам, если регион будет находиться в зеленой зоне, то школы там будут работать в очном режиме.

Если регион перейдет в желтую или оранжевую зоны, тогда надо, чтобы там было не менее 80% вакцинированных работников школы для работы в очном режиме, иначе – будет дистанционное обучение. В то же время в красной зоне ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы,

– добавил Кононенко.

Текст публикации Минздрава:

Приближается 1 сентября, День знаний. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и придерживаться ограничительных противоэпидемических мер.

Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.

Если вы все же решили организовать праздничные торжества, рекомендуем придерживаться таких советов:

Если предполагается традиционный праздник первого звонка – торжественная линейка:

Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или га спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением физического дистанцирования – 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

Если вы выберите альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предполагает скопления детей, тогда:

Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.