Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Министерство здравоохранения предлагает рассмотреть различные варианты организации начала нового учебного года. Кроме того, важно соблюдать противоэпидемические меры.
Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября
В Минздраве отмечают, что традиционные линейки и торжества 1 сентября не обязательны. Однако школы могут автономно принять решение проводить праздничные мероприятия, это не запрещено.
Как в школе проводить линейку 1 сентября
Если школа решила провести линейку 1 сентября, то в Минздраве посоветовали придерживаться таких советов:
- Лучше организовать торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).
- Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.
- Избегайте образования толпы.
- Следите за соблюдением дистанцирования – 1,5 метра.
- Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы (в частности родителей).
- Максимально сократите время проведения мероприятия.
В Минздраве также посоветовали школам выбрать альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предусматривает скопления детей. Например:
- Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.
- Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
- Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.
К слову, ранее руководитель управления школьного образования Юрий Кононенко заявил, что школы могут проводить линейки. "Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение", – рассказал он.
Читайте также Новые карантинные правила для учеников, решения Кабмина и рейтинг школ – итоги недели в образовании
Эксперт добавил, что здесь надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.
Как будет проходить обучение в школе
Кононенко подчеркнул, что дети начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.
По его словам, если регион будет находиться в зеленой зоне, то школы там будут работать в очном режиме.
Если регион перейдет в желтую или оранжевую зоны, тогда надо, чтобы там было не менее 80% вакцинированных работников школы для работы в очном режиме, иначе – будет дистанционное обучение. В то же время в красной зоне ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы,
– добавил Кононенко.
Текст публикации Минздрава:
Приближается 1 сентября, День знаний. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и придерживаться ограничительных противоэпидемических мер.
Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы.
Если вы все же решили организовать праздничные торжества, рекомендуем придерживаться таких советов:
Если предполагается традиционный праздник первого звонка – торжественная линейка:
Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или га спортивной площадке).
Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.
Избегайте образования толпы.
Следите за соблюдением физического дистанцирования – 1,5 метра.
Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, не являющихся сотрудниками школы.
Максимально сократите время проведения мероприятия.
Если вы выберите альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который бы не предполагает скопления детей, тогда:
Организуйте празднование в пределах каждого класса в отдельности.
Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.