К установлению рекорда Гиннеса может присоединиться каждый. Также будут соревнования на логику и смекалку с украинскими звездами, известными экономистами и политиками.

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Участникам конкурса зададут 18 вопросов общей тематики на логику и смекалку авторства двукратного обладателя "Хрустальной совы" Владимира Островского.

Школы могут формировать собственные команды. Игра будет проходить в формате "Что? Где? Когда?" 23 июня в 19:30.

Большинство участников будет играть онлайн. Они будут смотреть видеотрансляцию, слушать вопросы, видеть его текст на платформе и должны будут дать ответ в течение 70 секунд.

Несколько команд из профессоров Киевской школы экономики, политиков и известных звезд будут играть офлайн в ICU Event Hall, откуда и будет вестись онлайн-трансляция.

Участие бесплатное и доступно для всех желающих – от школьников до министров. Для этого следует зарегистрироваться по ссылке.

Это будет официальная попытка установить мировой рекорд, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самая массовая интеллектуальная игра онлайн". Сейчас мировой рекорд составляет 1622 участника и был установлен китайскими школьниками в 2018 году.

Кроме того, лучший школьник получит приз от партнеров мероприятия, а среди всех участников разыграют грант на бесплатное прохождение эксклюзивного курса "Что скрывают данные?" в KSE.

Обратите внимание! Чтобы участие зачислилось в рекорд Гиннеса, каждый участник должен зарегистрироваться, подключиться к игре с отдельного устройства и дать ответы на все вопросы, пусть даже и неправильные.

К слову, школа предпринимательства и лидерства MBA Kids предлагает учащимся 7 – 11 классов пройти онлайн-курс "Основы предпринимательства". Самые успешные школьники получат год бесплатного обучения.