Министерство образования и науки поручило школам в этом учебном году провести Всеукраинскую военно-патриотическую игру "Сокол" ("Джура") для учащихся трех возрастных категорий: 15-17 лет, 11-14 лет и детей 6-10 лет.

Соответствующий приказ уже подписал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Osvita.ua.

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Но в МОН отметили, что игру можно провести только с соблюдением необходимых правил для предотвращения распространения СОVID-19.

Что известно об игре "Джура"

Целью игры является воспитание граждан-патриотов, защитников Украины, которые лелеют украинские традиции, духовные ценности, обладают соответствующими знаниями, умениями и навыками, способные реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Отметим, что игра проходит в три этапа. Да, первый этап состоится в форме 3-5-дневного лагеря, а второй этап – в форме 5-7-дневного лагеря (для средней и старшей возрастных групп).

Также школы должны обеспечить деятельность ученического казацкого самоуправления, в частности создать курени из разновозрастных роев. Рой может состоять из учеников 8-10 классов. Состав роя – 11 человек: 9 учеников, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя роя. Дети участвуют добровольно.

Больше о том, что это за игра и как ее организовать – читайте по ссылке.