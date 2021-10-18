Руководитель городского управления образования Ирина Ткачук написала, что красно-черный флаг рекомендуют вывешивать во время торжественных и праздничных мероприятий. А также предлагают рассказать учителям и ученикам о значении этого флага.

К теме "Батько наш – Бандера": киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу остроумным флэшмобом

Также в заметке Ткачук объяснила, что красно-черный флаг на лицее №5 вывесили к 400-летию Хотинской битвы и Дню защитников и защитниц.

Что известно об этом инциденте

В Черновцах на фасаде лицея №5 "Орияна" повесили красно-черный флаг. Однако это не понравилось некоторым горожанам, поэтому они пожаловались на директора школы Галину Абрамюк. Она получила жалобу и теперь будет давать официальные объяснения управлению.



Красно-черный флаг на здании школы №5 в Черновцах / Фото gala.abramuk

Что надо знать о флаге УПА? Красно-черный флаг – это флаг национально-освободительной борьбы украинского народа. Это был флаг Украинской повстанческой армии. Черный цвет флага символизирует украинскую землю, а красный – кровь, пролитую за государство.

Текст публикации Ирины Ткачук:

Как руководитель управления образования, буду способствовать воспитанию национального сознания детей и молодежи города Черновцы.

Как гражданка своего государства, не буду закрывать глаза на реваншистский произвол в моем городе. Все будет Украина!