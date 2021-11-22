Директор департамента образования горсовета Валентин Арендарчук рассказал, что сейчас в школах работают только вакцинированные педагоги, что позволяет вернуться к очному обучению в заведениях.
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Поэтому уже с этого понедельника, 22 ноября, школьники всех классов сели за парты житомирских школ.
У нас все школы города вышли работать на очную форму. Дистанционно у нас не учатся уже дети. Мы выполняем постановление. У нас 100% педагоги вакцинированы, которые работают в школах,
– подчеркнул Арендарчук.
По его словам, тех учителей, которые были не вакцинированы, уже отстранили. Поэтому школы теперь могут работать с этими показателями в обычном режиме.
Также известно, что по состоянию на 22 ноября 10 классов школ находятся на самоизоляции.
К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздрав и ВОЗ говорят, что ученики не являются основными распространителями вируса, а карантинные меры предотвращают передачу COVID-19 в школах.
Какие города возобновили очное обучение в Украине
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Одесса
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков