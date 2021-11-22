Директор департамента образования горсовета Валентин Арендарчук рассказал, что сейчас в школах работают только вакцинированные педагоги, что позволяет вернуться к очному обучению в заведениях.

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Поэтому уже с этого понедельника, 22 ноября, школьники всех классов сели за парты житомирских школ.

У нас все школы города вышли работать на очную форму. Дистанционно у нас не учатся уже дети. Мы выполняем постановление. У нас 100% педагоги вакцинированы, которые работают в школах,

– подчеркнул Арендарчук.

По его словам, тех учителей, которые были не вакцинированы, уже отстранили. Поэтому школы теперь могут работать с этими показателями в обычном режиме.

Также известно, что по состоянию на 22 ноября 10 классов школ находятся на самоизоляции.

К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздрав и ВОЗ говорят, что ученики не являются основными распространителями вируса, а карантинные меры предотвращают передачу COVID-19 в школах.

Какие города возобновили очное обучение в Украине

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Одесса

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так сделали на Волыни, в Чернигове, Закарпатье, Херсоне и тому подобное.