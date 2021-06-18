В школах на Закарпатье хотят ввести уроки сортировки отходов

18 июня 2021 , 16:16
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Источник:

"Укринформ"

На Закарпатье предлагают ввести уроки о сортировке мусора во всех более чем 660 школах региона. Так хотят заложить детям с детства правила обращения с бытовыми отходами.

С такой идеей к Закарпатскому облсовету обратился директор Агентства регионального развития Михаил Данканич. Он считает, что детям надо закладывать правила сортировки мусора.

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Данканич отмечает, что только воспитав молодежь, обученную с детства правильному поведению, есть возможность воспитать общество, которое будет понимать ответственность в обращении с отходами.

Например, в Австрии уроки обращения с отходами и сортировка являются обязательными для детей в возрасте от 6 до 10 лет во всех школах страны. Именно поэтому вся страна сортирует отходы,
– говорит Данканич.

По его мнению, для внедрения этой инициативы в 668 школах Закарпатской области необходимы несколько шагов:

  • решение профильных комиссий областного совета,
  • разработка детальной дорожной карты,
  • закупка мусорных баков для всех школ,
  • проведение обучения для учителей,
  • систематическое, ежегодное обучение для школьников.

Так, только на закупку баков для сортировки мусора в школах нужно примерно 20 миллионов гривен. А на одну школу надо будет выделить 30 тысяч гривен.

"Как по мне, было бы логично, чтобы закупку баков для раздельного сбора отходов распределили – часть областной совет, часть общины, но финальное слово именно за общинами", – говорит Данканич.

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По его словам, отсортированные отходы предприниматели готовы забирать из школ, а некоторые даже готовы их покупать по рыночным ценам на вторсырье.

Почему возникла такая идея? На Закарпатье в последнее время обострилась мусорная проблема. Там мусор попадает на несанкционированные свалки и дальше во время паводков через трансграничные реки плывет в Венгрию.

К слову, в Украине запускают цифровую платформу "Экосистема", с помощью которой можно получить всю необходимую информацию по защите окружающей среды. Детали – в статье.

Автор: Марія Бондар