В школах на Закарпатье хотят ввести уроки сортировки отходов

На Закарпатье предлагают ввести уроки о сортировке мусора во всех более чем 660 школах региона. Так хотят заложить детям с детства правила обращения с бытовыми отходами.

С такой идеей к Закарпатскому облсовету обратился директор Агентства регионального развития Михаил Данканич. Он считает, что детям надо закладывать правила сортировки мусора.

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Данканич отмечает, что только воспитав молодежь, обученную с детства правильному поведению, есть возможность воспитать общество, которое будет понимать ответственность в обращении с отходами.

Например, в Австрии уроки обращения с отходами и сортировка являются обязательными для детей в возрасте от 6 до 10 лет во всех школах страны. Именно поэтому вся страна сортирует отходы,

– говорит Данканич.

По его мнению, для внедрения этой инициативы в 668 школах Закарпатской области необходимы несколько шагов:

решение профильных комиссий областного совета,

разработка детальной дорожной карты,

закупка мусорных баков для всех школ,

проведение обучения для учителей,

систематическое, ежегодное обучение для школьников.

Так, только на закупку баков для сортировки мусора в школах нужно примерно 20 миллионов гривен. А на одну школу надо будет выделить 30 тысяч гривен.

"Как по мне, было бы логично, чтобы закупку баков для раздельного сбора отходов распределили – часть областной совет, часть общины, но финальное слово именно за общинами", – говорит Данканич.

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По его словам, отсортированные отходы предприниматели готовы забирать из школ, а некоторые даже готовы их покупать по рыночным ценам на вторсырье.

Почему возникла такая идея? На Закарпатье в последнее время обострилась мусорная проблема. Там мусор попадает на несанкционированные свалки и дальше во время паводков через трансграничные реки плывет в Венгрию.

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