Во время дистанционного обучения дети чаще пытались списать, ведь учитель не мог физически увидеть это. Так, некоторые школьники могли подсмотреть в тетрадь, проверить информацию в Google или спросить у друзей.

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Как в зарубежных школах борются со списыванием учеников

США

Старшеклассница из Пенсильвании Люси Флэгг призналась, что она знает многих детей, которые общались через FaceTime или открывали закладки в Google во время тестов.

"Так не правильно, но это простой выход. Многие дети просто закончили дистанционное обучение и не имеют мотивации работать в этом году", – добавила она.

Немало учителей осознают, что их ученики списывают, но они чувствуют себя бессильными остановить это. Ведь иногда ученики прибегают к этому из-за высокой конкуренции при поступлении в колледжи или даже давления от родителей из-за оценок.



Ребенок списывает на уроке / Фото kyiv-city

Интересный пример! Учительница английского языка Колин Моррис присылала ученикам опрос через видеоприложение Flipgrid. В нем учительница присылала детям вопросы и задания, и у них было 15 минут, чтобы записать видеоответы.

Как со списыванием борются в США? В школе, где работает Колин Моррис, действует кодекс правил, в котором прописаны наказания за обман – ноль баллов за экзамен в случае выявления списывания и отстранение от теста.

Одна мама из штата Огайо рассказала, что школа, в которой учатся ее дети, информирует на своем сайте о правилах поведения и обучения. В частности, там есть и раздел об обмане, плагиате и политике чести с разъяснениями.

Нарушителям правил грозит отработка в школе в конце недели после уроков – уборка в библиотеке, помощь в расстановке стульев после семинаров.

Интересно, что обман там означает:

кражу чужого проекта или работы;

поиск ответов в интернете без разрешения учителя;

копирование работ других учеников;

использование шпаргалок, учебников, тетрадей во время тестов и заданий;

распространение ответов (это касается того, кто делится своими ответами, и того, кто списывает их);

плагиат (использование текста без указания источников);

фальсификация данных или наблюдений;

передача индивидуальной информации группе.

В целом в этой школе отношение к списыванию очень негативное. А плагиат или цитирование без источника – это расценивается почти как криминал.

Италия

В одной школе в Милане, по словам учеников, списывание не распространено. Так, из 16-ти учеников списывают только около 4. В основном, ученики хорошо учатся и у них не возникает потребности списывать.

Как со списыванием борются в Италии? Тем, кто нарушают правила и учатся недобросовестно, могут снижать оценки.

Если учитель видит, что ты списываешь, он делает тебе пометку в тетради. И тогда ты больше не можешь продолжить свою работу – соответственно, получаешь низкую оценку,

– сказала ученица.

Еще один вид наказания – запрет ученику посещать урок. Это могут сделать, если ученик получил от учителя четыре замечания подряд за списывание.

Япония

Учительница английского языка в городе Мацумото Татьяна Соловьева говорит, что ее вопрос, списывают ли японские школьники, вызвал большое удивление. Якобы так нельзя и это нечестно.



Ученик списывает у другой ученицы / Фото Ukr.life

Заместитель директора школы показала правила учебного заведения, в которых подробно описано – что будет в случае недобропорядочности. С ними ознакамливаться все ученики и родители перед началом обучения.

Интересно, что в начальной школе списывать нет смысла, поскольку там нет оценок. Есть тесты, но их результаты больше нужны ученикам для понимания своих достижений.

В школе практики списывания – это не хорошо. "Списывать в нашей школе не принято. Кроме того, другие ученики не дадут списать у себя. Наказаний нет", – говорит один ученик.

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Тех, детей, которые не демонстрируют высоких академических успехов в учебе в средней школе, побуждают к развитию их способностей в рисовании, спорте, музыке. Поэтому у детей не возникает ощущения, что они неспособны.

"Был ученик, который просто спал на уроках. Учителя не делали ему замечаний, потому что парень хорошо рисует и поет, хорошо играет в бейсбол", – рассказала Татьяна.

Интересно, что единственное требование в японских школах – делай, что можешь, старайся. В школах там создают такие условия, чтобы каждый ученик мог проявить себя.

Как со списыванием борются в Японии? В средней школе тестов становится уже больше. Но и там школьники не списывают, потому что боятся наказаний. Так, если кого-то поймали на недобропорядочном поведении во время теста, то этот ученик/ученица получает 0 баллов.

Поэтому это очень рискованно. Если засекли, то все предыдущие заслуги не учитывают и ребенок не может претендовать на поступление в старшую школу. Страх наказания срабатывает,

– добавляют учителя.

Еще одна причина, которую указали японские школьники – нет смысла. Ведь списывание в будущем не поможет. Дети понимают, что это плохо и нечестно.