Сколько учителей до сих пор отстранены? Министр образования рассказал, что лишь 0,6% работников школ остаются отстраненными. Больше всего таких в Ровненской (290 человек), Киевской (189) и Волынской (154) областях.

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Где вакцинировано больше всего педагогов

Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:

Полтавская – 96,74%;

Днепропетровска – 96,49%;

Черкасская – 96,02%;

Луганская – 96%;

Донецкая – 95,56%.

Состояние вакцинации в учреждениях образования

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют заведения:

специализированного образования – почти 97% педагогов;

профтехи – почти 95% педагогов;

школы – почти 94% педагогов;

садики – почти 91% педагогов;

колледжи – 88% педагогов;

вузы – почти 84% педагогов.

Около 2,5% работников школ до сих пор не присоединились к вакцинальной кампании, однако из них 1,5% – имеют официально подтвержденные противопоказания.

Сколько школ на каникулах и онлайн-обучении? На каникулах сейчас находятся 27,4% школ. Еще 17 школ продолжают работать дистанционно.

Коронавирус в Украине! За минувшие сутки, 13 января, обнаружили 10 476 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 663 детей, 140 пациентов умерло. Больше всего больных обнаружили в столице. Количество заболеваний в регионах за сутки – читайте здесь.

К слову, в украинских школах уроки начинаются в 8 или 9 часов утра, но ученые считают, что это рано. Детям нужно больше спать, чтобы быть энергичнее и хорошо чувствовать себя. Это показал опрос во время дистанционки.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Традиционно информирую о состоянии вакцинации педагогов. По состоянию на 14 января 2022 года, по оперативной информации органов местного самоуправления, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 97 тысяч работников образования, это почти 92% от общего количества.

Лучшие показатели привитых двумя дозами по областях: Полтавская – 96,74%; Днепропетровская – 96,49%; Черкасская – 96,02%; Луганская – 96%; Донецкая – 95,56%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют заведения: специализированного образования – почти 97%; профессионального – почти 95%; общего среднего – почти 94%; дошкольного – почти 91%; профессионального – 88%; высшего – почти 84%.

Около 2,5% работников учреждений общего среднего образования до сих пор не присоединились к вакцинальной кампании, однако стоит отметить, что 1,5% из общего количества работников, имеют официально подтвержденные противопоказания.

0,6% работников ЗОСО остаются отстраненными. Больше всего таких в Ровненской области (290 человек), Киевской (189) и Волынской (154). На каникулах находятся 27,4% учреждений общего среднего образования. 17 школ продолжают работать дистанционно.