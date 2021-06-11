Он является автором проекта CultFood, который имеет направления по новому школьному и дошкольному питанию. Именно благодаря этому создали новый сборник рецептов для украинских учебных заведений.

К теме Как подорожает обновленное школьное меню: Клопотенко назвал цены

Почему нужно поменять школьное питание

Евгений Клопотенко признается, что есть несколько причин, почему нужно изменить школьное питание в Украине. В частности:

Дети не едят в школьных столовых , особенно если не нравится вкус продуктов и блюд.

Дети употребляют больше вредного фаст-фуда, а это несет пищевые отравления и способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, ожирения и тому подобное.

Дети проводят в школе значительное количество времени, и поэтому они должны питаться полезной и вкусной пищей, потому что это формирует здоровье ребенка.

По словам Клопотенко, в этом вопросе меняться нужно прежде всего родителям, от которых дети наследуют свои пищевые привычки.

Если родители в основном питаются нездоровой пищей, фаст-фудом, то и их ребенок будет отказываться от фруктов и овощей в школе,

– говорит эксперт.

Что известно о проекте CultFood CultFood – социальный проект по улучшению культуры питания, основанный кулинарным экспертом Евгением Клопотенко в 2017 году. Сегодня уже 5000 школ начали меняться и готовят по новым рецептам.

Отметим, что в 2020 году вопрос улучшения питания в школах Украины вывели на государственный уровень, в частности создали рабочую группу, которая должна обновить школьное меню.

А в январе 2021 года вступил в силу новый санитарный регламент для школ, который начнет действовать уже с 1 сентября.

Как изменится питание в школе

В столовых запрещены мясные, рыбные консервы, колбасные изделия и сосиски, кондитерские изделия, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Для учеников уменьшили количество хлеба, молочных продуктов, сахара и соли.

В то же время увеличили количество фруктов.

Также теперь в школах разрешены специи, так как на самом деле многие из них являются полезными.

Кроме того, в 2020 году на переоборудование школ выделили государственную субвенцию в размере 400 миллионов гривен. Ее использовали для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1809 учебных заведениях.

Разработка новых меню для учащихся

Евгений Клопотенко совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава Украины разработал полноценное 4-недельное меню. В целом создали 160 блюд для учеников.

Теперь блюда будут повторяться раз в месяц, а не каждые две недели. Также в меню будет значительное количество украинских блюд.

Каким будет новое меню для учеников: