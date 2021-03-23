В украинских школах учеников обучают на 11 языках, в том числе и на русском, – Шкарлет
Обучение в украинских школах на данный момент осуществляется на 11 языках, в том числе и на русском. Однако МОН делает все возможное, чтобы школы перешли на обучение на государственном языке.
Источник:Министерство образования и науки
Интересно, что среди предметов ученики изучают 32 языка, в том числе язык национального меньшинства.
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Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что Украина осуществляет необходимые меры для полноценного обеспечения образованием представителей нацменьшинств.
По его словам, в украинских школах учителя преподают для учеников 11-х языках – на украинском и на девяти языках коренных народов и национальных меньшинств. В частности:
- на болгарском,
- на крымскотатарском,
- на молдавском,
- на немецком,
- на польском,
- на русском,
- на румынском,
- на словацком,
- на венгерском,
- на английском.
Но сейчас МОН осуществляет все необходимые меры, чтобы школы перешли с обучения на языках национальных меньшинств на обучение на государственном языке с учетом национальных особенностей.
Сергей Шкарлет добавил, что для улучшения изучения украинского языка в школы было, в частности, закуплено оборудование и дидактические материалы на украинском языке, напечатаны и доставлены в школы двуязычные словари.
Кроме того, учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, которые всегда осуществляются на государственном языке.
К слову, уже в этом году экзамен на уровень владения украинским языком должны составлять чиновники, которые хотят занять определенные государственные должности. Все детали, как будет проходить экзамен – читайте в материале.
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