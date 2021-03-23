Обучение в украинских школах на данный момент осуществляется на 11 языках, в том числе и на русском. Однако МОН делает все возможное, чтобы школы перешли на обучение на государственном языке.

Интересно, что среди предметов ученики изучают 32 языка, в том числе язык национального меньшинства.

К теме Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком: обнародовали образец работы

Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что Украина осуществляет необходимые меры для полноценного обеспечения образованием представителей нацменьшинств.

По его словам, в украинских школах учителя преподают для учеников 11-х языках – на украинском и на девяти языках коренных народов и национальных меньшинств. В частности:

на болгарском,

на крымскотатарском,

на молдавском,

на немецком,

на польском,

на русском,

на румынском,

на словацком,

на венгерском,

на английском.

Но сейчас МОН осуществляет все необходимые меры, чтобы школы перешли с обучения на языках национальных меньшинств на обучение на государственном языке с учетом национальных особенностей.

Сергей Шкарлет добавил, что для улучшения изучения украинского языка в школы было, в частности, закуплено оборудование и дидактические материалы на украинском языке, напечатаны и доставлены в школы двуязычные словари.

Кроме того, учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, которые всегда осуществляются на государственном языке.

К слову, уже в этом году экзамен на уровень владения украинским языком должны составлять чиновники, которые хотят занять определенные государственные должности. Все детали, как будет проходить экзамен – читайте в материале.