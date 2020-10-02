В школах ученики смогут учиться по авторским программам: детали
Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект приказа о проведении экспертизы и утверждения авторских образовательных программ для школ.
Проект подготовлен Минобразования и Государственной службой качества образования, передает пресс-служба МОН. Общественное обсуждение продлится до 16 октября.
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Из проекта приказа известно, что разработчики или владельцы образовательных программ могут подавать их на экспертизу в Государственную службу качества образования (ГСКО). Там будут создавать специальные комиссии для рассмотрения и утверждения таких образовательных программ.
Планируется, что экспертизу программ будут проводить педагогические, научно-педагогические работники и представители профильных общественных объединений. По результатам комиссии ГСКО будут выдавать приказ об утверждении программы, о ее доработке и повторной экспертизе или об отказе в утверждении программы.
Для проведения экспертизы заказчик (или автор) должен подать в ГСКО в бумажном и электронном виде следующие документы:
- заявление;
- экземпляр образовательной программы;
- письмо самооценивания (по желанию);
- сведения о заказчике: ФИО, место работы, должность, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), контактные телефоны, электронный адрес;
- копия договора о передаче имущественного права на использование произведения.
Отметим, что документы от заказчика или автора принимаются до 1 ноября и 1 февраля ежегодно.
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