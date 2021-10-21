В школах Тернополя полиция начала проверять сертификаты о вакцинации: фото

В Тернополе работники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации у учителей. Первой проверили школу №4, где вакцинировано более 87% персонала.

Правоохранители также проверяли, как учебное заведение придерживается карантинных мероприятий. Полиция имела служебные планшеты, которые считывает QR-коды COVID-сертификатов.

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В случае выявления несоответствующего сертификата или фальсифицированного, то данную информацию полиция передает коллегам и регистрирует на линии "102". В дальнейшем в отношении таких людей будет проводиться проверка. За такое нарушение педагоги будут нести ответственность.



Полиция проверяет у учителей COVID-сертификаты

По словам директора школы №4 в Тернополе Левенец Натальи, там уже провакцинировано 87% персонала. Двое работников имеют право на шестимесячную отсрочку в связи со здоровьем. Остальные учителя с 21 октября будут отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации.

"Мы завели журнал о вакцинации работников нашей школы. Мы вносим сюда данные о тех, кто имеет сертификаты с двумя вакцинами, в кого она одна и когда должна быть сделана следующая. У нас есть все справки", – сказала она полицейским.

Карантинные мероприятия в школе

Перед началом рабочего дня учителя проходят температурный скрининг. Расписание звонков на уроки также переделали, чтобы ученики не пересекались. Так, обучение у младших школьников начинается на 15 минут раньше, чем у старшеклассников.

Ученики 1 – 6 классов по коридорам школы ходят без масок, а с 7 детки класса должны соблюдать масочный режим по школе, когда идут на физкультуру или в столовую,

– добавила директор.

Проверять достоверность сертификатов о вакцинации работники патрульной полиции будут совместно со специалистами Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней не только в школах, но и в других государственных учреждениях, заведениях общественного питания, рынках и тому подобное.

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К слову, в Минздраве отметили, что если до 7 ноября учителя будут без прививки против COVID-19, то их отстранят от работы на время карантина без сохранения заработной платы. Те, кто не будет вакцинирован по состоянию на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу.